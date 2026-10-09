Info Samsat Keliling di Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, BANTUL - Bagi Anda yang ingin menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada hari ini, Jumat, 9 Oktober 2026, berikut adalah perincian lengkap titik layanan Samsat induk, pembantu, corner, hingga layanan keliling yang beroperasi.

I. Jadwal Pelayanan Samsat di Kabupaten Bantul

Bagi masyarakat Kabupaten Bantul, pelayanan pajak kendaraan pada hari ini tersedia di berbagai titik, mulai dari kantor induk, pembantu, hingga layanan jemput bola di kalurahan:

Samsat Induk Bantul

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar, STNK Hilang, STNK Rusak, RUBENTINA, dan Layanan BPKB.

Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Jam Cek Fisik: 08.00 – 10.00 WIB

Samsat Pembantu Sewon

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, dan Drive Thru (Roda 4).

Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Jam Cek Fisik: 08.00 – 10.00 WIB

(Catatan: Layanan Temaram juga tersedia di sini pada hari kerja pukul 16.00 – 20.00 WIB)

Samsat Corner BPD DIY

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.

Titik Pelayanan: BPD Cabang Pembantu Piyungan, BPD Cabang Pembantu Srandakan, dan BPD Cabang Pembantu Kretek.

Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Samsat Desa

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.

Titik Pelayanan: Samsat Desa Kalurahan Wukirsari (Imogiri) dan Samsat Desa Kalurahan Argomulyo (Sedayu).

Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Samsat Corner Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Bantul

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan (Gedung DPMPTSP).

Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Jempol Si Panda (Jemput Bola Samsat Bantul)

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.

Jam Pelayanan: 08.30 – 11.00 WIB

Lokasi khusus hari ini, Jumat 9 Oktober 2026: Kalurahan Tamantirto

II. Jadwal Pelayanan Samsat di Kulon Progo (Program MITAYANI)

Bagi warga Kulon Progo, program jemput bola MITAYANI siap mempermudah pembayaran pajak kendaraan tahunan, penyelesaian tunggakan, hingga pemblokiran kendaraan yang sudah dijual secara lebih dekat dari tempat tinggal Anda.