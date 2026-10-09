Jadwal Lengkap Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menghabiskan akhir pekan atau hari Jumat Anda dengan menonton film favorit di bioskop bisa menjadi pilihan yang tepat.
Berikut adalah informasi lengkap jadwal pemutaran film di berbagai bioskop wilayah Yogyakarta dan sekitarnya untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.
1. Ambarrukmo XXI (Plaza Ambarrukmo
Berbagai pilihan film menarik mulai dari horor, drama, hingga petualangan siap menemani pengunjung di mal ini:
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah
Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20 WIB
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?
Jam Tayang: 12:10, 18:35 WIB
Resident Evil
Jam Tayang: 12:50, 16:55, 21:00 WIB
Other Mommy
Jam Tayang: 13:00, 14:55, 16:50, 18:45, 20:40 WIB
Crawlers
Jam Tayang: 13:05, 14:50, 16:35, 18:20, 20:05 WIB
Warga Rusun 609
Jam Tayang: 14:25, 16:30, 20:50 WIB
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.
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