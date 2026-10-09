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Jadwal Lengkap Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 – 08:55 WIB
Jadwal Lengkap Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: 21cineplex

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menghabiskan akhir pekan atau hari Jumat Anda dengan menonton film favorit di bioskop bisa menjadi pilihan yang tepat.

Berikut adalah informasi lengkap jadwal pemutaran film di berbagai bioskop wilayah Yogyakarta dan sekitarnya untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

1. Ambarrukmo XXI (Plaza Ambarrukmo
Berbagai pilihan film menarik mulai dari horor, drama, hingga petualangan siap menemani pengunjung di mal ini:
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah
Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20 WIB

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Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?
Jam Tayang: 12:10, 18:35 WIB

Resident Evil
Jam Tayang: 12:50, 16:55, 21:00 WIB

Other Mommy
Jam Tayang: 13:00, 14:55, 16:50, 18:45, 20:40 WIB

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Crawlers
Jam Tayang: 13:05, 14:50, 16:35, 18:20, 20:05 WIB

Warga Rusun 609
Jam Tayang: 14:25, 16:30, 20:50 WIB

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.
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