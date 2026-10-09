Jadwal Lengkap Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menghabiskan akhir pekan atau hari Jumat Anda dengan menonton film favorit di bioskop bisa menjadi pilihan yang tepat.

Berikut adalah informasi lengkap jadwal pemutaran film di berbagai bioskop wilayah Yogyakarta dan sekitarnya untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

1. Ambarrukmo XXI (Plaza Ambarrukmo

Berbagai pilihan film menarik mulai dari horor, drama, hingga petualangan siap menemani pengunjung di mal ini:

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah

Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20 WIB

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Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?

Jam Tayang: 12:10, 18:35 WIB

Resident Evil

Jam Tayang: 12:50, 16:55, 21:00 WIB

Other Mommy

Jam Tayang: 13:00, 14:55, 16:50, 18:45, 20:40 WIB

Crawlers

Jam Tayang: 13:05, 14:50, 16:35, 18:20, 20:05 WIB

Warga Rusun 609

Jam Tayang: 14:25, 16:30, 20:50 WIB