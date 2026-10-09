Panduan Perjalanan Trans Jogja Jalur 6, Rute Praktis dari Gamping Menuju Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin bepergian dari kawasan Gamping, Sleman, menuju jantung Kota Yogyakarta di Jalan Malioboro menggunakan transportasi publik, Trans Jogja Jalur 6 menjadi salah satu pilihan moda transportasi andalan yang nyaman dan ekonomis.

Berikut adalah informasi lengkap mengenai rute dan lintasan Trans Jogja Jalur 6 yang berangkat dari titik awal Park and Ride Gamping hingga tiba di kawasan wisata belanja ikonik Malioboro.

Berdasarkan koridor operasionalnya, bus Trans Jogja Jalur 6 melintasi titik-titik pemberhentian berikut secara berurutan:

Titik Keberangkatan Awal: Park and Ride Gamping

Lintasan Wilayah Gamping & Kasihan (Bantul):

PKU Gamping

Pasar Gamping (Utara)

Portabel BSI & TPB AMIK BSI

Kawasan Kampus (TPB UMY 2, TPB BRI UMY, TPB Universitas Alma Ata)

Jadan (Jadan 2) & TPB Kasihan

TPB Simpang Diklat DIY & TPB Gedung Madu Candhya 2

SMAN 1 Kasihan (Barat) & TPB SMK Seni 2

Menuju Kawasan Perkotaan Yogyakarta:

Pasar Legi Yogyakarta

Muallimin (Utara)

Portabel Tejokusuman (Tamansari)

Halte Ngabean

KHA Dahlan (Utara)

Taman Pintar

TPB Jl. Mayor Suryotomo

Progo & Jl. Mataram Hotel Akur

Area Destinasi Akhir / Koridor Malioboro:

Portable Teras Malioboro 2

Halte Malioboro 1

Halte Malioboro 2 (Kepatihan)

Halte Malioboro 3

Jalur Kepulangan (Arus Sebaliknya)

Setelah puas menikmati suasana Malioboro, perjalanan kembali ke Gamping melalui rute sebaliknya akan melewati titik-titik transit berikut:

KHA Dahlan (Selatan) ? Halte Ngabean ? Muallimin (Selatan) ? TPB Pasar Legi ? TPB SMK Seni 1 ? SMAN 1 Kasihan (Timur) ? TPB Gedung Madu Candhya 1 ? TPB Ponpes Hamatul Quran ? TPB Lap. Kasihan ? Jadan 1 ? TPB Apotek Muji Sehat ? TPB UMY 1 ? Pasar Gamping (Selatan) ? BPD Gamping (Selatan) ? Berakhir kembali di Park and Ride Gamping.

Pastikan Anda menyiapkan kartu uang elektronik (e-money) atau saldo pembayaran Trans Jogja yang valid sebelum naik bus.

Perhatikan papan informasi di halte penjemputan dan pastikan bus yang datang sesuai dengan koridor Jalur 6. (mar3/jpnn)