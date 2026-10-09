Saksikan Pementasan The Legend of Roro Jonggrang di Candi Prambanan Malam Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi wisatawan dan masyarakat yang ingin menikmati malam akhir pekan dengan sajian seni budaya memukau, Candi Prambanan kembali menghadirkan pertunjukan spesial bertajuk The Legend of Roro Jonggrang yang dijadwalkan pementasannya pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

Pertunjukan tari kontemporer ini mengangkat kisah cinta legendaris antara Roro Jonggrang dan Bandung Bandowoso yang menjadi latar belakang terciptanya monumen sejarah Candi Prambanan.

Pementasan ini memadukan keindahan gerak tari klasik yang kolosal dengan sentuhan gaya tari modern, tata musik pengiring yang dinamis, serta dukungan tata cahaya dan audiovisual yang canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang mendalam dan berkesan.

Berdasarkan jadwal resmi 2026, pementasan The Legend of Roro Jonggrang hari ini akan dilangsungkan di Trimurti Indoor Stage mulai pukul 19.30 WIB.

Bagi penonton yang ingin menyaksikan langsung pertunjukan malam ini, tiket tersedia dalam beberapa kategori harga berikut:

- Special: Rp 250.000 (sudah termasuk fasilitas beverage)

- Class I: Rp 150.000

- Class II: Rp 100.000

- Domestic Students: Rp 75.000 (khusus pelajar dengan minimal rombongan 50 orang serta syarat dan ketentuan berlaku)