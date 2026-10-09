Anggota Dewan Pantau Proyek Jalan di Kulon Progo, Koordinasi dengan BKSDA Jadi Catatan

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pembangunan Jalan Tegalsari-Klepu di Kapanewon Kokap, Kabuapten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau langsung oleh anggota dewan pada Kamis (8/10).

Jalan sepanjang dua kilometer tersebut ditargetkan rampung pada November mendatang. Saat ini progres pengerjaan pembangunan jalan disebut telah mencapai 90 persen.

Anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridlo mengatakan bahwa jalan menjadi infrastruktur yang penting dalam memperlancar arus barang dan jasa di wilayah DIY.

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"Tugas kami memastikan bahwa pembangunan jalan sebagai sarana konektivitas antarwilayah berjalan. Kami memastikan arus transportasi barang dan jasa di wilayah DIY berjalan dengan lancar," katanya.

Dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mengedepankan asas keadilan sehingga wilayah pinggiran juga bisa merasakan manfaat dengan adanya pembangunan jalan.

"Jangan ada stigmatisasi bahwa pembangunan hanya dilakukan di daerah perkotaan sementara yang pinggiran tidak pernah dilakukan," kata Aslam.

Lurah Hargotirto Tukiyo menyambut baik pembangunan jalan dengan dana keistimewaan yang berjalan lancar di wilayahnya.

"Sekarang sudah hampir 100 persen. Tinggal sedikit penyempurnaan," kata lurah.