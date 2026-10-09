Resmi Berdinas Sebagai Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Minta Anggotanya Meluruskan Niat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jajaran anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut kapolda baru Irjen Pol Langgeng Purnomo pada Jumat (9/10). Tradisi penyambutan dilangsungkan dengan upacara serah terima pataka.

Dalam amanatnya, Irjen Pol Langgeng Purnomo mengatakan bahwa upaya menghadirkan sosok polisi di tengah masyarakat harus diawali dengan penguatan komitmen di internal Polri.

"Hal pertama yang harus dilakukan adalah penguatan komitmen untuk konsisten berbuat kebaikan, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab," kata kapolda.

Irjen Pol Langgeng mengatakan di dalam kepemimpinannya nanti Polda DIY akan terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan prima yang transparan.

"Saya ajak seluruh personel Polda DIY untuk meluruskan niat, menata diri dan menjalankan tugas dengan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, program Polisi Bersama Masyarakat dapat menjadi nyata," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menginstruksikan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menjaga soliditas, integritas san kehormatan institusi Polri.

Seperti yang diketahui bahwa Irjen Pol Langgeng Purnomo menjadi salah satu nama pejabat kapolda baru berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tanggal 2 Oktober 2026

Total ada 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) yang dimutasi oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Adapun 19 perwira yang dimutasi di antaranya merupakan jabatan kapolda. (mcr25/jpnn)