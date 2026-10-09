Gunung Merapi Masih Siaga, Terpantau Puluhan Kali Gempa Guguran

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih berada di Level III (Siaga).

Berdasarkan periode pengamatan pada Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB, aktivitas kegempaan tercatat cukup tinggi dengan puluhan kali guguran lava ke arah barat daya.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengungkapkan bahwa data pemantauan menunjukkan suplai magma di dalam perut gunung masih terus berlangsung. Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran (APG) di dalam daerah potensi bahaya.

"Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan laporan pengamatan meteorologi, cuaca di sekitar Gunung Merapi terpantau bervariasi mulai dari cerah, berawan, hingga mendung dengan angin bertiup lemah ke arah barat.

Suhu udara berkisar antara 16.4 hingga 24 derajat celsius dengan kelembapan udara mencapai 66 hingga 99.2 persen.

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Secara visual, gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut, sementara asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis setinggi 10 meter di atas puncak kawah.

Namun, aktivitas kegempaan yang terekam cukup intensif, meliputi: