Dana TKD Jogja Terus Menurun, Eko: Tak Sejalan dengan Semangat Otonomi Daerah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dana transfer dari pusat ke pemerintah daerah atau TKD jumlahnya menurun sejak ada kebijakan efisiensi.

Politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyoroti hal tersebut.

Eko mengatakan bahwa dalam APBN 2024, DIY menerima Rp 3,55 triliun, tetapi turun jadi Rp 3,04 triliun pada 2025.

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Kemudian, pada tahun anggaran 2026 nominalnya kembali turun menjadi Rp 2,64 triliun.

Menurut dia, kebijakan dengan model dana daerah ditarik kembali ke pusat tidak sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah.

"Kami mendesak pemerintah pusat untuk menaikkan kembali dana transfer ke daerah, khususnya Dana Keistimewaan DIY dan dana desa guna menopang pembangunan dan pelayanan publik," katanya, Jumat (9/10).

Eko menegaskan bawha TKD krusial untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, terutama kemiskinan dan pengangguran.

"Kami akan terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar postur anggaran transfer ke daerah pada 2027 dapat berpihak secara nyata pada kesejahteraan rakyat Yogyakarta," ujarnya.