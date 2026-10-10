Kapolresta Sleman dan Gunungkidul Diganti, Kapolda DIY Pimpin Sertijab

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo memimpin upacara serah terima jabatan (sertajib) sejumlah perwira Polri pada Sabtu (10/10).

Empat jabatan di Polda DIY berganti pimpinan, yaitu direktur reserse kriminal umum, kepala bidang keuangan, kapolresta Sleman dan kapolresta Gunungkidul.

Posisi Ditreskrimum Polda DIY kini dipimpin oleh Kombes Pol Era Johny Kurniawan. Ia menggantikan Kombes Pol Ihdam Mahdi yang melanjutkan karier sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Kepala Bidang Keuangan Polda DIY akan dijabat oleh Kombes Pol Dedy Agus Sulystujono yang menggantikan Kombes Pol Fedriansah.

Selanjutnya, posisi Kapolresta Sleman bakal dipimpin oleh Kombes Pol Nanang Haryono yang sebelumnya bertugas di Polda Kepulauan Bangka Belitung sebagai dirreskrimsus. Dirinya menggantikan Kombes Pol Adhitya Panji Anom yang menjabat sebagai Kapolresta Bogor Kota.

Jabatan terakhir yang berganti adalah Kapolresta Gunungkidul yang sebelumnya dipimpin oleh AKBP Damus Asa. Posisinya kini digantikan oleh AKBP Rosana Albertina Labobar.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan pergantian jabatan di institusi Polri sebagai hal wajar.

"Pergantian jabatan sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi," kata Kombes Ihsan.