Pemkab Gunungkidul Siapkan 8.500 Hektare Lahan Jagung Hibrida, Target Sudah Ditetapkan

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat sektor pertanian daerah dengan mendistribusikan 128,9 ton benih jagung bantuan pemerintah pusat. Bantuan benih hibrida ini disalurkan ke kelompok tani yang tersebar di 15 kapanewon.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Rismiyadi mengatakan penyaluran benih jagung hibrida tersebut mencakup target luas tanam hingga 8.594 hektare, dengan alokasi rata-rata 15 kilogram benih per hektare.

"Bantuan berupa benih jagung hibrida didistribusikan akhir bulan Agustus dan September," ujar Rismiyadi, Sabtu (10/10/2026).

Baca Juga: Pemkab Sleman Koordinasi dengan BBWS untuk Menormalisasi Jalan Selokan Mataram

Bantuan benih ini sudah mulai diterima oleh para petani di berbagai wilayah, salah satunya di Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk.

Di lokasi tersebut, benih disalurkan untuk dua kelompok tani yang siap menggarap total lahan seluas 35 hektare.

Pertama,kelompok tani Sido Rukun dengan alokasi lahan tanam seluas 10 hektare.

Kedua, kelompok tani Karya Bakti yang mendapat alokasi lahan tanam seluas 25 hektare.

Para petani dijadwalkan mulai menanam benih jagung tersebut pada bulan November mendatang. Penanaman akan disesuaikan dengan intensitas curah hujan di lapangan agar fase awal pertumbuhan tanaman jagung berjalan optimal.