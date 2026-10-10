Sektor Pariwisata Menggeliat, Penumpang KAI Daop 6 Yogyakarta Naik 11 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat lonjakan mobilitas yang signifikan di wilayah operasional Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta.

Sepanjang periode Januari hingga September 2026, jumlah penumpang kereta api jarak jauh dan lokal mencapai 11,99 juta orang atau naik 11,00 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya hanya 10,80 juta orang.

Vice President of Corporate Communication KAI Anne Purba mengungkapkan bahwa pertumbuhan mobilitas ini ditopang oleh kuatnya sektor pariwisata regional serta peningkatan kualitas layanan yang terus dihadirkan KAI di berbagai wilayah.

"Mobilitas antarkota tumbuh seiring kuatnya arus wisata," ujar Anne Purba di Yogyakarta, Sabtu (10/10).

Lonjakan ini turut dikerek oleh tingginya minat wisatawan mancanegara. Tercatat, jumlah pelanggan Warga Negara Asing (WNA) di Daop 6 naik sebesar 6,59 persen menjadi 136,069 orang.

Tren positif tersebut juga sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Regional Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencatat adanya 26,75 juta perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) hingga Juli 2026, mengalami pertumbuhan sebesar 9,15 persen secara year-on-year (YoY).

Tingginya volume penumpang di Daop 6 tidak terlepas dari berjalannya ekosistem layanan transportasi terintegrasi.

Stasiun Yogyakarta memegang peran sentral sebagai titik temu dari empat lapisan layanan utama, yaitu KA Jarak Jauh dan Lokal, KRL Commuter Line Area VI (Yogyakarta-Palur), KA Prameks (Yogyakarta-Kutoarjo) dan KA Bandara Yogyakarta.