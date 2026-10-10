Sulap Dinding Kosong Jadi Seni, Pemkot Jogja Tangkal Vandalisme Lewat Mural Pelajar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta mengoptimalkan penyelenggaraan Lomba Mural Pelajar 2026 sebagai langkah strategis mengikis aksi vandalisme di ruang publik.

Selain menyediakan wadah berekspresi bagi generasi muda, ajang ini ditujukan untuk memperindah estetika visual sudut-sudut Kota Jogja.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori menjelaskan bahwa pengubahan dinding kosong menjadi kanvas seni urban tidak hanya mempercantik lanskap Kota Gudeg, tetapi juga memberikan dampak edukatif yang positif.

"Melalui kegiatan ini, ruang-ruang kosong dapat dimanfaatkan menjadi karya mural yang menarik sehingga tidak hanya mencegah vandalisme, tetapi juga memperindah tampilan visual Kota Yogyakarta," kata Budi di Yogyakarta, Sabtu (10/10/2026).

Digelar pada 9 dan 10 Oktober 2026, Lomba Mural Pelajar ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta.

Antusiasme peserta terlihat dari total 74 tim yang terbagi dalam dua kategori utama, yaitu kategori SMP/MTs yang diikuti 50 tim dari 36 sekolah dan kategori SMA/SMK/MA diikuti 25 tim dari 12 sekolah.

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Para peserta memvisualisasikan ide kreatif mereka di sepanjang tembok jalan protokol strategis kota, di antaranya kawasan SMP Negeri 1, SMP Negeri 8, SMP Negeri 10, MA Negeri 1 Yogyakarta, hingga area Makam Terban.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Hasyim menyebut ajang ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah untuk menggali potensi seni siswa di luar jam pelajaran formal.