2 Kampus di Jogja Termasuk yang Terbaik Versi THE WUR 2027, UIN Selevel UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dunia pendidikan tinggi Indonesia mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berhasil menembus papan atas pemeringkatan kampus dunia.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Suka) memelesat ke kelompok peringkat 801–1000 dunia dalam Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2027 yang dirilis pada 30 September 2026.

Capaian ini menempatkan UIN Sunan Kalijaga di posisi peringkat kedua nasional, bertengger sejajar dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan tepat berada di bawah Universitas Indonesia (UI) yang menempati posisi pertama.

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Sesuai penjelasan resmi, THE WUR 2027 mengelompokkan UIN Sunan Kalijaga dan UGM dalam rentang peringkat dunia yang sama, yaitu 801–1000.

Urutan nama dalam kelompok ini disusun secara alfabetis sehingga keduanya secara resmi memegang predikat kampus terbaik kedua di Indonesia.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Noorhaidi Hasan menyambut penuh rasa syukur atas capaian yang membanggakan ini.

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"Saya kira ini sejarah bagi UIN Jogja dan bagi PTKIN,” ungkap Noorhaidi.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari ikhtiar panjang seluruh civitas academica dengan peran sentral Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai "panglima ikhtiar pemeringkatan".