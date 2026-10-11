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Animo Pendaftar di Jawa Tengah Tinggi, UNY Bangun Kampus di Blora

Minggu, 11 Oktober 2026 – 14:00 WIB
Animo Pendaftar di Jawa Tengah Tinggi, UNY Bangun Kampus di Blora - JPNN.com Jogja
Groundbreaking pembangunan UNY kampus Blora, Jawa Tengah pada Sabtu (10/10). Foto: Humas UNY

jogja.jpnn.com, BLORA - Pembangunan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) kampus Blora resmi dimulai pada Sabtu (10/10).

Groundbreaking dilaksanakan di lokasi calon kampus yang berada di Jalan Mr. Iskandar, Mlangsen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Peletakan batu pertama dihadiri langsung oleh Rektor UNY Sumaryanto dan jajaran, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan perwakilan berbagai komunitas di Kabupaten Blora.

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Sumaryanto mengatakan pembangunan tahap pertama difokuskan pada gedung direktorat. Pembangunannya menelan anggaran sebesar Rp 50 miliar.

"Nanti tidak hanya gedung direktorat, tetapi akan diikuti gedung-gedung lain yang in line dengan tata kelola lembaga yang multidisiplin ilmu. Juga fasilitas sport science," katanya.

Dengan kampus baru ini, menurut Sumaryanto, bisa memfasilitasi masyarakat Jawa Tengah untuk ingin mengenyam pendidikan di UNY.

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"Saat ini yang mendaftar PMB UNY 182 ribu, yang kami terima hanya 12.100. Dari Jawa Tengah paling tinggi animonya yang mendaftar di UNY," katanya.

Animo pendaftar dari Jawa Tengah di UNY terbanyak dari provinsi lainnya. Sumaryanto bilang 36 ribu pendaftar berasal dari Jawa Tengah.

Universitas Negeri Yogyakarta memulai pembangunan kampus di Blora, Jawa Tengah. Animo masyarakat yang tinggi jadi alasannya.
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TAGS   UNY universitas Negeri Yogyakarta blora uny kampus blora

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