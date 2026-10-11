Wujud Kesalehan Ekologis, Ratusan Santri Memungut Sampah di Pantai Sepanjang

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Ratusan santri Pondok Pesantren Darul Qur’an Wal Irsyad Wonosari menggelar aksi bersih-bersih di Pantai Sepanjang, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kegiatan ini digelar sebagai sarana pendidikan kebersihan sekaligus wujud kepedulian santri terhadap kelestarian lingkungan.

Humas Pondok Pesantren Darul Qur’an Bahri Nur Fata mengatakan aksi sosial ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut

Hari Santri Nasional (HSN) 2026 yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober.

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"Sekitar 300 santri memungut berbagai jenis sampah yang ditemukan di sepanjang kawasan pantai," ujar Bahri di Gunungkidul, Minggu (11/10).

Bahri menjelaskan aksi bersih pantai ini tak sekadar menjaga kebersihan fisik lingkungan, tetapi juga bertujuan membentuk karakter santri agar terbiasa merawat dan menjaga alam sebagai bagian integral dari ajaran Islam.

"Kami mengajarkan murid-murid bahwa merawat dan menjaga alam seperti dengan membersihkan pantai hari ini termasuk dalam nilai kesalehan, yaitu kesalehan ekologis," tegasnya.

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Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan hidup perlu dibentuk sejak dini melalui proses pembelajaran di pondok pesantren.

Harapannya, nilai-nilai ini dapat terus ditanamkan hingga para santri lulus dan terjun kepada masyarakat sehingga terbangun relasi yang harmonis antara manusia dan alam (hablum minal 'alam).