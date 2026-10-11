BMKG Tetapkan Status Awas Kekeringan Meteorologis di Seluruh Wilayah DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini dalam kondisi siaga penuh menghadapi musim kemarau.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Yogyakarta resmi menetapkan status Awas untuk peringatan dini kekeringan meteorologis di seluruh kabupaten dan kota se-DIY pada Dasarian II Oktober 2026.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Yogyakarta Mamenun menjelaskan bahwa penetapan status Awas ini didasarkan pada hasil pemantauan gejala fisis serta dinamika atmosfer-laut terkini.

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"Peringatan dini kekeringan meteorologis DIY pada Dasarian II Oktober 2026 berada dalam status Awas di seluruh wilayah DIY," ujar Mamenun dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Minggu (11/10).

Mamenun memaparkan pergerakan angin di selatan ekuator Indonesia saat ini bertiup dominan dari arah timur, yang menandakan Monsun Australia sedang dalam kondisi aktif.

Selain itu, fenomena iklim global turut memperparah potensi kekeringan di wilayah DIY.

Indeks El Niño Southern Oscillation (ENSO) tercatat berada dalam fase sangat kuat dan berpeluang berlangsung hingga awal tahun 2027.

Kondisi ini diperkuat oleh Dipole Mode Index (DMI) yang berada pada fase positif dengan durasi serupa, serta aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang diprediksi tidak aktif di wilayah Indonesia.