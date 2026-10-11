Strategi Restorasi Sungai dan Sumur Dasar Aliran untuk Mengatasi Krisis Air Saat Kemarau

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fenomena kemarau panjang yang memicu kekeringan dan mengeringnya aliran sungai di sejumlah wilayah Indonesia membutuhkan penanganan preventif dan kolaboratif.

Guru Besar Bidang Hidrologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Maryono menegaskan bahwa masyarakat bersama pemerintah daerah perlu bergerak serentak menjaga dan memulihkan sumber air demi memperkuat ketahanan air nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sekolah Wartawan bertajuk “Gerakan Restorasi Sungai Indonesia dan Pengembangan Pariwisata Sungai di Jogja” di Ruang Fortakgama UGM, Yogyakarta, Kamis (8/10/2026).

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Dalam kondisi kekeringan yang tengah berlangsung, Agus mengimbau masyarakat untuk memprioritaskan penyelamatan serta perlindungan sumber air yang masih ada, sekalipun debitnya terbilang sangat kecil.

"Mata air itu, meskipun kecil, satu liter saja berarti untuk seribu orang. Kalau seperempat liter, berarti 250 orang bisa selamat dari itu," ujar Agus.

Bagi wilayah yang sungainya telah mengering, ia menyarankan pembuatan sumur-sumur kecil atau pengerukan di dasar sungai.

Menurutnya, cadangan air bersih sebenarnya masih tersimpan di bawah lapisan dasar sungai yang mengering.

"Sungai-sungai yang mengering itu coba dikeruk. Dibuat sumuran kecil. Airnya masih ada di bawah sungai itu," jelaskannya.