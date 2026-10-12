Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Senin 12 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan SIM Keliling dan layanan Satpas kembali beroperasi hari ini, Senin 12 Oktober 2026.

Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan dokumen persyaratan seperti KTP asli & fotokopi, SIM lama yang masih berlaku, surat keterangan sehat, serta surat tes psikologi sebelum mendatangi lokasi layanan.

Berikut adalah rincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di wilayah Yogyakarta untuk hari ini, Senin (12/10/2026):

1. Kota Yogyakarta

Bagi masyarakat Kota Yogyakarta, berikut lokasi dan jam operasional pelayanan SIM hari ini:

SIM Keliling (SIMON PALACE)

Lokasi: Alun-Alun Kidul (Alkid)

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP)

Lokasi: Balai Kota Yogyakarta

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Satpas Polresta Yogyakarta

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

2. Kabupaten Sleman

Untuk wilayah Sleman, pelayanan SIM hari ini tersedia di beberapa titik berikut: