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Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Senin 12 Oktober 2026

Senin, 12 Oktober 2026 – 07:56 WIB
Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Senin 12 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Layanan SIM Keliling Yogyakarta hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan SIM Keliling dan layanan Satpas kembali beroperasi hari ini, Senin 12 Oktober 2026.

Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan dokumen persyaratan seperti KTP asli & fotokopi, SIM lama yang masih berlaku, surat keterangan sehat, serta surat tes psikologi sebelum mendatangi lokasi layanan.

Berikut adalah rincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di wilayah Yogyakarta untuk hari ini, Senin (12/10/2026):

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1. Kota Yogyakarta
Bagi masyarakat Kota Yogyakarta, berikut lokasi dan jam operasional pelayanan SIM hari ini:

SIM Keliling (SIMON PALACE)
Lokasi: Alun-Alun Kidul (Alkid)
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP)
Lokasi: Balai Kota Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

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Satpas Polresta Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

2. Kabupaten Sleman
Untuk wilayah Sleman, pelayanan SIM hari ini tersedia di beberapa titik berikut:

Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di wilayah Yogyakarta untuk hari ini, Senin (12/10/2026).
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