Info Pelayanan Samsat Keliling di Jogja Hari Ini, Senin 12 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang ingin mengurus kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kembali beroperasi pada hari ini, Senin, 12 Oktober 2026.
Guna memberikan kemudahan, layanan pajak tahunan hingga lima tahunan kini hadir di berbagai titik strategis, mulai dari kantor Samsat induk, Samsat Corner, Samsat Desa, hingga layanan keliling masyarakat.
1. Lokasi Pelayanan Samsat Kabupaten Bantul
Masyarakat Bantul dapat memanfaatkan beberapa opsi titik layanan sesuai dengan kebutuhan pengurusan pajak hari ini:
Samsat Induk Bantul
Layanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi, STNK Hilang/Rusak, RUBENTINA, Layanan BPKB.
Jam Layanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)
Samsat Pembantu Sewon
Layanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, Drive Thru (Roda 4).
Jam Layanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)
Samsat Keliling Bantul
Lokasi: Kalurahan Srigading
Jam Layanan: 08.30 – 12.00 WIB (Layanan Pajak 1 Tahunan)
Layanan Jempol Si Panda
Lokasi: Kalurahan Panjangrejo
Jam Layanan: 08.30 – 12.00 WIB (Layanan Pajak 1 Tahunan)
Samsat Corner & Samsat Desa
Lokasi: BPD Cab. Pembantu (Piyungan, Srandakan, Kretek), Samsat Desa (Wukirsari Imogiri & Argomulyo Sedayu), serta MPP Kab. Bantul (Gedung DPMPTSP).
Jam Layanan: 08.00 – 12.00 WIB (Layanan Pajak 1 Tahunan)
Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan Samsat di Kabupaten Bantul, DIY, pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News