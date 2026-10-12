JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Info Pelayanan Samsat Keliling di Jogja Hari Ini, Senin 12 Oktober 2026

Info Pelayanan Samsat Keliling di Jogja Hari Ini, Senin 12 Oktober 2026

Senin, 12 Oktober 2026 – 08:03 WIB
Info Pelayanan Samsat Keliling di Jogja Hari Ini, Senin 12 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Samsat keliling di Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang ingin mengurus kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kembali beroperasi pada hari ini, Senin, 12 Oktober 2026.

Guna memberikan kemudahan, layanan pajak tahunan hingga lima tahunan kini hadir di berbagai titik strategis, mulai dari kantor Samsat induk, Samsat Corner, Samsat Desa, hingga layanan keliling masyarakat.

1. Lokasi Pelayanan Samsat Kabupaten Bantul
Masyarakat Bantul dapat memanfaatkan beberapa opsi titik layanan sesuai dengan kebutuhan pengurusan pajak hari ini:

Baca Juga:

Samsat Induk Bantul
Layanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi, STNK Hilang/Rusak, RUBENTINA, Layanan BPKB.
Jam Layanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)

Samsat Pembantu Sewon
Layanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, Drive Thru (Roda 4).
Jam Layanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)

Samsat Keliling Bantul
Lokasi: Kalurahan Srigading
Jam Layanan: 08.30 – 12.00 WIB (Layanan Pajak 1 Tahunan)

Baca Juga:

Layanan Jempol Si Panda
Lokasi: Kalurahan Panjangrejo
Jam Layanan: 08.30 – 12.00 WIB (Layanan Pajak 1 Tahunan)

Samsat Corner & Samsat Desa
Lokasi: BPD Cab. Pembantu (Piyungan, Srandakan, Kretek), Samsat Desa (Wukirsari Imogiri & Argomulyo Sedayu), serta MPP Kab. Bantul (Gedung DPMPTSP).
Jam Layanan: 08.00 – 12.00 WIB (Layanan Pajak 1 Tahunan)

Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan Samsat di Kabupaten Bantul, DIY, pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   samsat keliling samsat bantul jadwal samsat bantul samsat kulon progo samsat jogja samsat diy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU