Rute Trans Jogja dari Terminal Jombor ke Candi Prambanan, Naik Jalur 5A dan 1A

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin bepergian dari Terminal Jombor menuju kawasan wisata Candi Prambanan menggunakan layanan bus Trans Jogja, perjalanan dapat dilakukan dengan menerapkan sistem transit (pindah bus).

Pusat titik transit utama yang dapat digunakan untuk menghubungkan kedua rute ini berada di sekitar kawasan Plaza Ambarrukmo / Halte Janti.

Trans Jogja beroperasi sejak pukul 05.30 WIB sampai 20.30 WIB. Sistem pembayaran nontunai dengan tarif hanya Rp 2.700 sekali perjalanan. Setiap transit tidak dipungut biaya dalam waktu 90 menit perjalanan.

Berikut adalah panduan lengkap rute perjalanan Trans Jogja dengan sistem transit:

Tahap 1: Berangkat dari Terminal Jombor (Jalur 5A)

Perjalanan dimulai dari Terminal Jombor dengan menaiki armada Trans Jogja Jalur 5A.

Rute yang dilewati:

Terminal Jombor → Indogrosir → Jogja City Mall (Timur) → Atakrib Jl. Magelang → TPB TVRI (Timur) → Karangwaru (Timur) → Eks Borobudur Plaza → SMK N 3 → Fisipol UGM (Barat) → TPB Panti Rapih → Halte Cik Di Tiro 1 → Halte Bulog → Halte Kridosono → Halte TJ YKPN → TPB Demangan → Halte TJ Solo (SMA De Britto) → Ambarukmo Plaza 2 (Titik Transit).

Tahap 2: Transit & Melanjutkan Perjalanan (Jalur 1A)

Setibanya di halte transit Ambarukmo Plaza 2 atau area sekitar Halte Janti, penumpang melakukan transit dengan berpindah ke armada Trans Jogja Jalur 1A untuk melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Prambanan.

Rute lanjutan yang dilewati:

Ambarukmo Plaza 2 → Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan) → Halte Janti Utara → TPB Manna Kampus → Transmart Maguwo → Kantor Wilayah DJPb → Halte Jl. Solo Maguwo → Halte TJ Bandara Adisucipto → TPB Makam Sorogenen → TPB Jl. Solo KR 1 → BPD Kalasan → TPB Jl. Solo Kalasan → TPB Rs. Bhayangkara → TPB Edotel Kalasan 1 → Terminal Prambanan.

Setibanya di Terminal Prambanan, wisatawan dapat berjalan kaki atau melanjutkan perjalanan singkat ke kawasan cagar budaya Candi Prambanan.

Pastikan untuk menyiapkan kartu uang elektronik (e-money) atau saldo transit yang mencukupi untuk kelancaran perjalanan Anda. (mar3/jpnn)