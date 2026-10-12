Mayat Tergeletak Ditemukan di Gumuk Pasir Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Mayat seorang pria ditemukan di area Gumuk Pasir, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul pada Sabtu (10/10).

Penemuan mayat itu sempat viral di media sosial sebelum polisi mendatangi lokasi kejadian.

Mayat pertama kali ditemukan oleh pengemudi jip sekitar pukul 05.30 WIB.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban teridentifiaksi sebagai warga Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

"Ditemukan tanda pada bagian leher korban. Namun, pemeriksaan sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban," katanya, Minggu (11/10).

Tindak lanjut berikutnya kepolisian berkoordinasi dengan keluarga untuk pengurusan jenazah.

"Petugas sudah berkoordinasi dengan keluarga korban. Pihak keluarga menyatakan menerima kejadian ini dan tidak menuntut terkait penyebab kematian korban," ujarnya.

Selanjutnya korban diantar ke rumah duka untuk diserahkan ke keluarganya di Magelang, Jawa Tengah.