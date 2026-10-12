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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 12 Oktober 2026

Senin, 12 Oktober 2026 – 08:50 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 12 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Foto: Empire XXI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda para pencinta film yang ingin mengisi waktu luang di awal pekan, berbagai jaringan bioskop di Yogyakarta kembali menghadirkan sederet film pilihan menarik hari ini, Senin, 12 Oktober 2026.

Mulai dari film horor, drama keluarga, komedi, hingga tayangan aksi pahlawan super tayang di sejumlah pusat perbelanjaan dan bioskop favorit di Jogja, seperti Plaza Ambarrukmo, Empire XXI, Jogja City Mall, Sleman City Hall, Pakuwon Mall, hingga Transmart Maguwo.

Berikut adalah jadwal tayang bioskop di Yogyakarta selengkapnya untuk hari ini, Senin (12/10/2026):

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1. XXI Plaza Ambarrukmo (Ambarrukmo Plaza)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R17+)
Jam Tayang: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 18:20 | 19:00 | 20:40 | 21:20

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R17+)
Jam Tayang: 12:10 | 14:25 | 16:40 | 18:55 | 21:10

Resident Evil (R17+)
Jam Tayang: 12:45 | 14:40 | 16:35 | 18:30 | 20:25

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Other Mommy (R13+)
Jam Tayang: 12:00 | 13:55 | 19:20 | 21:15

Warga Rusun 609 (Semua Umur)
Jam Tayang: 12:05 | 14:10 | 16:15

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026.
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