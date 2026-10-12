Kapolresta Sleman Berganti dalam Sekejap, Kini Dipimpin AKBP Dhimas Prasetyo

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Mutasi jabatan kembali terjadi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini tiga jabatan polri berganti berdasarkan Surat Telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026.

Uniknya, jabatan Kapolresta Sleman kembali berganti setelah beberapa waktu lalu sempat dijabat oleh Kombes Pol Nanang Haryono.

Bahkan, Nanang telah mengikuti tradisi welcome and farewell parade di Mapolresta Sleman pada Sabtu (10/10) siang.

Setelah itu ia dimutasi untuk jabatan baru sebagai Dir Polairud Polda Jambi, sementara posisi Kapolresta Sleman akan dipimpin oleh AKBP Dhimas Prasetyo.

"Kebijakan rotasi dan mutasi ini merupakan kewenangan mutlak Mabes Polri berdasarkan kebutuhan dan penyegaran organisasi," kata Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, Senin (12/10).

Selain itu, dua mutasi lainnya yaitu Dirbinmas Polda DIY Kombes Pol Oki Bagus Setiaji diangkat menjadi Dir Lantas Polda Banten. Sosok penggantinya adalah Kombes Pol Hendria Lesmana.

Kemudian, Kapolres Kulon Progo AKBP Ridho Hidayat diangkat menjadi Wakapolresta Sleman.

Adapun AKBP Agus Prihadinika akan menggantikan posisinya sebagai Kapolres Kulon Progo.