Ketahanan Pangan Jadi Fokus Utama Forum Koperasi Pertanian ASEAN di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN memperkuat kerja sama pengembangan koperasi pertanian guna mewujudkan swasembada pangan di kawasan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tantangan perubahan iklim serta fenomena el nino yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan regional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pembukaan Sidang ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan Sidang ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) yang digelar di Yogyakarta, Senin (12/10).

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Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah saat membuka forum tersebut menyampaikan bahwa pertemuan delegasi ASEAN ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi di tengah ketidakpastian iklim global.

"Terutama ancaman perubahan iklim yang makin tidak menentu terhadap sektor pangan. Perubahan iklim di dunia dan ASEAN makin tidak menentu. Hari ini kami merasakan sangat panas sekali efek dari el nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita," ujar Farida.

Sebagai tuan rumah, Indonesia berkomitmen memastikan bahwa penguatan kelembagaan koperasi sektor pangan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.

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Farida menegaskan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan kelembagaan koperasi sebagai penggerak sektor riil di pedesaan, khususnya sektor pertanian.

"Kami sesama penggerak koperasi di ASEAN berkumpul berfokus untuk bagaimana bisa swasembada pangan agar koperasi-koperasi yang ada di ASEAN menjadi leading sector, menjadi garda terdepan swasembada pangan di masing-masing negara," katanya.