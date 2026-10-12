Pelaku Koperasi ASEAN Bertukar Pikiran di Jogja untuk Mendorong Swasembada Pangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Para pelaku dan penggerak koperasi dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara berkumpul di Yogyakarta untuk bertukar pikiran, pengetahuan, serta pengalaman terbaik (best practices) dalam pengembangan koperasi pertanian.

Pertemuan ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperkuat ketahanan pangan kawasan.

Momen saling berbagi pengalaman tersebut terwujud dalam pembukaan Sidang ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan Sidang ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) yang digelar di Yogyakarta, Senin (12/10).

Baca Juga: Ketahanan Pangan Jadi Fokus Utama Forum Koperasi Pertanian ASEAN di Jogja

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X menegaskan bahwa koperasi memegang peranan kunci dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah.

"Koperasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat kemandirian masyarakat, serta melingkarkan kesejahteraan para anggotanya," ujar Wagub DIY saat membuka acara tersebut.

Ia menambahkan forum internasional ini menjadi ruang strategis bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan langkah, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing produk koperasi pertanian di pasar regional.

Sebagai bagian dari langkah konkret pertukaran pengetahuan, forum ini juga merancang agenda action visit atau kunjungan lapangan langsung ke koperasi-koperasi percontohan.

Pejabat Senior Divisi Pangan, Pertanian, dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN Dian Sukmajaya menjelaskan bahwa program ini memberi kesempatan bagi delegasi negara anggota untuk melihat langsung pengelolaan koperasi unggulan di bidang pertanian, perkebunan, hingga peternakan.