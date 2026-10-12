5 Atraksi Wisata Populer di Bali untuk Liburan Akhir Tahun, Cek Tiket Promo di SatuSatu

jogja.jpnn.com, BALI - Bali selalu berada di daftar teratas tujuan liburan akhir tahun. Pulau Dewata bukan hanya menawarkan pesona pantai, melainkan juga taman budaya, pura megah di atas tebing, hingga taman air berkelas Asia.

Bagi Anda yang berencana menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru di sana, mengecek serta memesan tiket atraksi jauh-jauh hari menjadi langkah penting agar liburan berjalan lancar.

Periode akhir tahun merupakan high season di Bali. Pada musim puncak ini, tarif sejumlah atraksi umumnya mengalami penyesuaian, kuota pertunjukan favorit kerap habis lebih awal, dan waktu tempuh antardestinasi bisa membengkak akibat padatnya lalu lintas.

Baca Juga: Panduan Wisata Naik Trans Jogja dari Stasiun Lempuyangan Menuju Gunung Merapi

Agar rencana perjalanan tidak terganggu antrean panjang atau kehabisan tiket, wisatawan disarankan mengamankan tiket destinasi terlebih dahulu melalui SatuSatu.

Platform ini menyediakan katalog lengkap atraksi populer Bali, mulai dari Garuda Wisnu Kencana (GWK), Pertunjukan Tari Kecak Uluwatu, Waterbom Bali, hingga Bali Zoo lengkap dengan pilihan paket serta kepastian tanggal kunjungan.

Setiap aktivitas di platform dikurasi langsung oleh tim lokal guna memastikan kualitas serta keaslian pengalaman berwisata. Dengan sistem konfirmasi instan dan tiket elektronik (e-ticket) yang tinggal dipindai di pintu masuk, wisatawan dapat langsung masuk tanpa repot.

Baca Juga: 2 Kampung Wisata di Bantul Raih Penghargaan

Pilihan pembayarannya pun beragam, mulai dari kartu kredit/debit (Visa, Mastercard, JCB), virtual account bank, hingga dompet digital.

Berikut lima destinasi ikonik di Pulau Dewata yang layak masuk dalam daftar perjalanan akhir tahun Anda: