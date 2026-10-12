Beragam Persoalan Petani Dibahas dalam Forum Koperasi Pertanian ASEAN di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penguatan koperasi pertanian terus didorong sebagai langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar para petani. Langkah ini dinilai sangat penting agar petani tidak sekadar menjadi produsen komoditas, melainkan juga memperoleh nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih besar dalam rantai usaha pertanian.

Isu mendasar tersebut menjadi pokok pembahasan utama dalam Sidang ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) ke-32 dan ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) ke-27 yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Jogja, Yogyakarta, Senin (12/10).

Dalam forum regional tersebut, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Farida Farichah menyoroti minimnya posisi tawar petani yang belum sebanding dengan kerja keras, sumber daya, dan komoditas yang mereka hasilkan.

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"PR petani hari ini adalah mereka memiliki barangnya, memiliki komoditasnya, memiliki sumber dayanya, tapi tidak mampu menentukan harganya," tegas Farida.

Farida menjelaskan hadirnya koperasi yang kuat mampu menjawab tantangan tersebut dengan menghubungkan petani secara langsung ke pembiayaan, teknologi modern, sarana produksi, pengolahan, rantai distribusi, hingga akses pasar.

Dengan keterlibatan aktif koperasi dari hulu ke hilir, biaya produksi dapat ditekan, nilai tambah produk meningkat, dan posisi tawar petani menjadi jauh lebih kuat.

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Koperasi pertanian diimbau tidak sekadar menjadi lembaga administratif, tetapi ikut mengelola kegiatan produksi, pengolahan, hingga pemasaran.

Penguatan kelembagaan koperasi dirasa makin mendesak di tengah ancaman perubahan iklim, potensi gangguan rantai pasok global, serta membengkaknya biaya produksi.