Gunung Merapi dalam Sepekan: Suplai Magma Masih Berlangsung, Status Tetap Siaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan aktivitas vulkanis Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masih tergolong cukup tinggi.

Sepanjang pekan pertama Oktober 2026 (2–8 Oktober 2026), Gunung Merapi terus mencatatkan aktivitas erupsi efusif dengan status yang masih dipertahankan pada Tingkat III atau Siaga.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan visual maupun instrumental, data kegempaan dan deformasi menunjukkan suplai magma di dalam tubuh gunung hingga kini masih terus berlangsung.

"Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," terang Agus Budi Santoso dalam laporan resminya.

Secara visual, cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya cerah pada pagi dan malam hari, sedangkan siang hingga sore hari tertutup kabut.

Teramati asap kawah berwarna putih dengan ketebalan tipis hingga tebal, bertekanan lemah, dan tingginya bervariasi antara 10 meter hingga 150 meter dari puncak.

Sepanjang pekan pengamatan tersebut, BPPTKG mencatat guguran lava teramati puluhan kali ke berbagai arah hulu sungai:

Kali Sat/Putih: Teramati 28 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimum 2.500 meter.

Kali Boyong: Teramati 4 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter.

Kali Krasak: Teramati 7 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter.

Kali Bebeng: Teramati 1 kali guguran lava dengan jarak luncur 1.700 meter.

Dari sisi kegempaan, jaringan seismik merekam 52 kali gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 533 kali gempa Fase Banyak (MP), 483 kali gempa Guguran (RF), 3 kali gempa Tremor, serta 8 kali gempa Tektonik (TT). Intensitas kegempaan ini relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan dibanding pekan sebelumnya.