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Pemkab Bantul Perpanjang Status Siaga Darurat Kekeringan Hingga Akhir Tahun

Senin, 12 Oktober 2026 – 20:44 WIB
Pemkab Bantul Perpanjang Status Siaga Darurat Kekeringan Hingga Akhir Tahun - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Status siaga darurat kekeringan di Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), resmi memperpanjang masa berlaku status Siaga Darurat Kekeringan hingga 31 Desember 2026.

Perpanjangan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat mitigasi bencana serta memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Perpanjangan status tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2026 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Kekeringan.

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Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul Ribut Bimo Haryo Tejo menyampaikan bahwa status ini melanjutkan keputusan sebelumnya yang telah berakhir pada 25 September 2026.

"Keputusan bupati menjadi dasar untuk melanjutkan langkah penanganan kekeringan hingga akhir tahun. SK perpanjangan sudah ditandatangani oleh Pak Bupati," kata Bimo di Bantul, Senin (12/10/2026).

Bimo menjelaskan penetapan status ini menjadi landasan hukum vital untuk mengusulkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD apabila alokasi anggaran penanganan kekeringan reguler habis.

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"Contohnya dimanfaatkan untuk melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak," lanjutnya.

Langkah Pemkab Bantul tersebut mendapat apresiasi dari pihak legislatif. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul Jumakir menyambut baik langkah cepat penanganan dampak musim kemarau panjang ini.

Status Siaga Darurat kekeringan di Kabupaten Bantul diperpanjang hingga akhir tahun. Anggaran menyesuaikan kebutuhan.
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