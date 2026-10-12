Promo Pasang PDAM di Sleman, Cukup Bayar Rp 500 Ribu

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadirkan promo spesial biaya pemasangan baru air minum dengan tarif terjangkau sebesar Rp 500 ribu.

Program keringanan biaya ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bakti PDAM Tirta Sembada pada 2 November 2026.

Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman Bernadus Edy Nugroho menyampaikan bahwa program ini dapat dimanfaatkan oleh calon pelanggan baru maupun pelanggan lama yang hendak mengajukan layanan Buka Kembali Pasang Baru (BKPB).

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"Masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini pada periode pendaftaran mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026," ujar Bernadus Edy Nugroho di Sleman, Senin (12/10/2026).

Edy menjelaskan bahwa promo khusus ini berlaku untuk kategori pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus, dengan ketentuan teknis jarak pipa jaringan maksimal enam meter.

Untuk menikmati fasilitas promo ini, calon pelanggan hanya perlu melengkapi persyaratan administrasi berupa:

KTP Kabupaten Sleman, atau KTP luar daerah yang dilengkapi Surat Keterangan Domisili dari RT/RW setempat. Fotokopi KTP. Dua lembar meterai senilai Rp 10.000.

"Khusus bagi pelanggan yang mengajukan layanan BKPB, diwajibkan melunasi denda administrasi beserta seluruh tunggakan tagihan air sebelumnya terlebih dahulu," tambah Edy.

Cara Pendaftaran dan Imbauan Hemat Air

Proses pendaftaran dirancang secara praktis dan dapat dilakukan secara daring (online) melalui situs resmi pdamtirtasembada.co.id/pasang-baru/daftar, pemindaian kode QR pada publikasi resmi perusahaan, maupun mengonfirmasi ke layanan pelanggan via WhatsApp di nomor 0811-2851-0479.