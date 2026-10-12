JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Promo Pasang PDAM di Sleman, Cukup Bayar Rp 500 Ribu

Promo Pasang PDAM di Sleman, Cukup Bayar Rp 500 Ribu

Senin, 12 Oktober 2026 – 22:51 WIB
Promo Pasang PDAM di Sleman, Cukup Bayar Rp 500 Ribu - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Promo pasang PDAM di Sleman. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadirkan promo spesial biaya pemasangan baru air minum dengan tarif terjangkau sebesar Rp 500 ribu.

Program keringanan biaya ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bakti PDAM Tirta Sembada pada 2 November 2026.

Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman Bernadus Edy Nugroho menyampaikan bahwa program ini dapat dimanfaatkan oleh calon pelanggan baru maupun pelanggan lama yang hendak mengajukan layanan Buka Kembali Pasang Baru (BKPB).

Baca Juga:

"Masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini pada periode pendaftaran mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026," ujar Bernadus Edy Nugroho di Sleman, Senin (12/10/2026).

Edy menjelaskan bahwa promo khusus ini berlaku untuk kategori pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus, dengan ketentuan teknis jarak pipa jaringan maksimal enam meter.

Untuk menikmati fasilitas promo ini, calon pelanggan hanya perlu melengkapi persyaratan administrasi berupa:

Baca Juga:

  1. KTP Kabupaten Sleman, atau KTP luar daerah yang dilengkapi Surat Keterangan Domisili dari RT/RW setempat.
  2. Fotokopi KTP.
  3. Dua lembar meterai senilai Rp 10.000.

"Khusus bagi pelanggan yang mengajukan layanan BKPB, diwajibkan melunasi denda administrasi beserta seluruh tunggakan tagihan air sebelumnya terlebih dahulu," tambah Edy.

Cara Pendaftaran dan Imbauan Hemat Air
Proses pendaftaran dirancang secara praktis dan dapat dilakukan secara daring (online) melalui situs resmi pdamtirtasembada.co.id/pasang-baru/daftar, pemindaian kode QR pada publikasi resmi perusahaan, maupun mengonfirmasi ke layanan pelanggan via WhatsApp di nomor 0811-2851-0479.

Warga Sleman berkesempatan untuk mendapatkan promo pemasangan PDAM baru dengan biaya terjangkau, hanya Rp 500 ribu.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pdam pdam tirta sembada pdam sleman promo pasang pdam sleman pemkab sleman warga Sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU