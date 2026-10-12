Kemarau Panjang Mengancam Pembudidaya Ikan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak hanya berdampak pada krisis air bersih, tetapi juga mengancam kelangsungan usaha para pembudidaya ikan.

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul bergerak melakukan mitigasi guna mencegah risiko gagal panen.

Kepala DKP Kabupaten Bantul Istriyani mengungkapkan bahwa cuaca panas ekstrem dan fluktuasi suhu udara selama kemarau berpotensi meningkatkan serangan penyakit akibat kondisi ikan yang rentan stres.

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"Ada beberapa laporan, tetapi kemudian kami sudah melakukan pengawasan karena kami punya tenaga dokter hewan, petugas pemantau kesehatan ikan, sudah langsung terjun," kata Istriyani di Bantul, Senin (12/10).

Selain ancaman penyakit, musim kemarau panjang juga menyulitkan proses pembenihan ikan. Suhu air yang tinggi menyebabkan daya lulus hidup (survival rate) benih ikan menurun drastis.

Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya siklus budi daya di tingkat kelompok pembudidaya.

Setelah masa panen usai, beberapa kolam terpaksa dibiarkan kosong atau menunda pengisian benih baru akibat keterbatasan pasokan benih berkualitas.

"Dalam kondisi kemarau seperti ini memang untuk pembenihan ikan agak sulit, daya lulus hidupnya itu memang sedikit kecil. Itu terjadi di beberapa kelompok, terutama lele karena memang pembenihan lele kalau musim kemarau memang agak banyak tantangan," jelasnya.