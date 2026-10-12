Angkutan Barang Lewat Kereta di Yogyakarta Tumbuh 12 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan angkutan barang berbasis kereta api di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menunjukkan kinerja positif.

Sepanjang periode Januari hingga September 2026, volume angkutan barang tercatat mencapai 320.582 ton atau tumbuh 12 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang sebesar 286.058 ton.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan bahwa tren pertumbuhan ini menegaskan peran penting moda transportasi kereta api dalam mendukung efisiensi rantai pasok logistik regional.

"Pertumbuhan tonase angkutan barang sebesar 12 persen hingga September 2026 menunjukkan bahwa layanan kereta api memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi logistik," ujar Feni Novida Saragih dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin (12/10/2026).

Feni menjelaskan lonjakan tonase tersebut utamanya didorong oleh kenaikan volume pada dua kelompok angkutan utama, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Barang Hantaran Paketan (BHP).

Angkutan BBM menjadi penyumbang terbesar dengan volume mencapai 286.405 ton. Angka ini melonjak 19,5 persen dibandingkan periode Januari–September 2025 yang tercatat sebesar 239.629 ton.

Sedangkan BHP tumbuh 15,2 persen, dari 12.751 ton pada sembilan bulan pertama 2025 menjadi 14.689 ton pada periode yang sama tahun ini.

Menurut Feni, keunggulan utama angkutan barang berbasis rel terletak pada kapasitas angkutnya yang besar dalam sekali jalan serta kepastian jadwal pengiriman yang terencana secara presisi.