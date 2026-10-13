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Jadwal Pelayanan SIM Keliling dan Satpas di DIY Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 – 08:20 WIB
Jadwal Pelayanan SIM Keliling dan Satpas di DIY Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Jogja. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Kepolisian Daerah DIY melalui jajaran Polresta dan Polres kembali menghadirkan layanan SIM Keliling serta Satpas pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.

Layanan perpanjangan SIM ini diperuntukkan bagi pemegang SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, disarankan datang lebih awal serta menyiapkan dokumen persyaratan seperti SIM lama, KTP asli beserta fotokopi, serta surat keterangan sehat dan psikologi.

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul khusus hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.

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1. Kota Yogyakarta
Masyarakat Kota Jogja dapat memanfaatkan beberapa titik lokasi pelayanan perpanjangan SIM yang dibuka hari ini:

Satpas Polresta Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB
SIM Keliling SIMON PALACE (Alun-Alun Kidul)
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

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2. Kabupaten Sleman
Untuk wilayah Kabupaten Sleman, selain layanan di kantor Satpas utama, pelayanan SIM Masuk Desa (SIMMADE) hari ini hadir di lokasi strategis:

Satpas Polresta Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul khusus hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.
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