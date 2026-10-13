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Lokasi Pelayanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 – 08:26 WIB
Lokasi Pelayanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Samsat Jogja hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Kabupaten Bantul dan Kulon Progo yang ingin mengurus kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pemerintah Daerah DIY bersama Kepolisian dan Jasa Raharja kembali menghadirkan berbagai opsi layanan Samsat pada hari ini, Selasa, 13 Oktober 2026.

Masyarakat tidak perlu lagi antre panjang di kantor pusat, sebab layanan jemput bola seperti Samsat Keliling, Samsat Desa, hingga program Mitayani siap melayani warga terdekat.

1. Kabupaten Bantul
Bagi pemilik kendaraan di wilayah Bantul, berikut adalah titik lokasi dan jadwal operasional Samsat yang melayani pada hari Selasa, 13 Oktober 2029.

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Samsat Induk Bantul
Pelayanan: Pajak 1 & 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi, Drive Thru, dll.
Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)

Samsat Pembantu Sewon
Pelayanan: Pajak 1 & 5 Tahunan, Drive Thru Roda 4.
Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)

Samsat Corner BPD DIY (Piyungan, Srandakan, Kretek)
Pelayanan: Pajak 1 Tahunan
Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

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Samsat Desa (Wukirsari Imogiri & Argomulyo Sedayu)
Pelayanan: Pajak 1 Tahunan
Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Samsat Corner MPP Kab. Bantul (Gedung DPMPTSP)
Pelayanan: Pajak 1 Tahunan
Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.
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TAGS   samsat jogja samsat bantul samsat kulon progo samsat hari ini

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