jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Kabupaten Bantul dan Kulon Progo yang ingin mengurus kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pemerintah Daerah DIY bersama Kepolisian dan Jasa Raharja kembali menghadirkan berbagai opsi layanan Samsat pada hari ini, Selasa, 13 Oktober 2026.

Masyarakat tidak perlu lagi antre panjang di kantor pusat, sebab layanan jemput bola seperti Samsat Keliling, Samsat Desa, hingga program Mitayani siap melayani warga terdekat.

1. Kabupaten Bantul

Bagi pemilik kendaraan di wilayah Bantul, berikut adalah titik lokasi dan jadwal operasional Samsat yang melayani pada hari Selasa, 13 Oktober 2029.

Samsat Induk Bantul

Pelayanan: Pajak 1 & 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi, Drive Thru, dll.

Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)

Samsat Pembantu Sewon

Pelayanan: Pajak 1 & 5 Tahunan, Drive Thru Roda 4.

Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)

Samsat Corner BPD DIY (Piyungan, Srandakan, Kretek)

Pelayanan: Pajak 1 Tahunan

Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Samsat Desa (Wukirsari Imogiri & Argomulyo Sedayu)

Pelayanan: Pajak 1 Tahunan

Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Samsat Corner MPP Kab. Bantul (Gedung DPMPTSP)

Pelayanan: Pajak 1 Tahunan

Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB