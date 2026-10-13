Ratusan Warga Madura Geruduk Polresta Yogyakarta, Ini yang Dituntut

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan masyarakat asal Madura menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolresta Yogyakarta pada Senin (12/10). Mereka tergabung dalam Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) bersama paguyuban toko kelontong Madura.

Selain menggelar aksi yang berlangsung damai, kegiatan juga dilanjutkan dengan istigasah di masjid kepolisian tersebut.

Persoalan yang mereka soroti adalah masalah penegakan kesepakatan organisasi di internal pelaku usaha antartoko kelontong Madura yang kini dibawa ke ranah hukum.

Kesepakatan itu sendiri dibuat agar tidak timbul konflik antarpengusaha, baik sesama warga Madura maupun dengan warga lokal.

Pelapor sendiri merupakan anggota KMY sekaligus menjadi pihak yang ikut menyepakati dan menandatangani kesepakatan jarak antarpengusaha toko kelontong.

Koordinator umum aksi Aan Hidayat mengatakan pihaknya berharap kepolisian memegang prinsip profesionalisme dan transparan dalam menangani persoalan ini.

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"Kami hadir di sini dalam rangka untuk menegaskan dan mempercayakan proses ini kepada kepolisian. Yang kami minta sederhana, hukum ditegakkan secara adil dan profesional," kata Aan.

Dalam persoalan ini sejumlah tetua KMY juga dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangannya.