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Rumah Mbah Giyem Kebakaran, Polisi Ungkap Pemicunya

Selasa, 13 Oktober 2026 – 08:50 WIB
Rumah Mbah Giyem Kebakaran, Polisi Ungkap Pemicunya - JPNN.com Jogja
Upaya pemadaman api di rumah warga di Semin, Gunungkidul pada Senin (12/10). Foto: Humas Polres Gunungkidul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kemejing, Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (12/10).

Rumah milik Mbah Giyem tersebut diketahui terbakar sekitar pukul 11.00 WIB.

Sebelum kejadian, Mbah Giyem sedang memasak di dapur menggunakan kayu.

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Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan lansia tersebut lalu menghadiri pertemuan rutin warga.

Kemudian, dia mematikan api dan menutupnya dengan debu bekas bakaran. Selang beberapa saat anak korban mendengar suara kayu terbakar.

"Ternyata dari depan telah terlihat api menyala di bagian dapur membara hingga atap," katanya.

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Suami Mbah Giyem dan anaknya sempat berusaha memadamkan api. Namun, upaya mereka tidak membuahkan hasil.

"Polsek Semin beserta pemadam kebakaran mendatangi TKP dan memadamkan api yang membakar rumah. Api dipadamkan pukul 12.40 WIB. Akan tetapi rumah, telah terbakar sekitar 90 persen," ujar Iptu Tukiran.

Rumah lansia di Gunungkidul terbakar pada Senin siang. Polisi menduga pemicunya karena kelalaian saat memasak dengan kayu bakar.
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TAGS   rumah lansia terbakar gunungkidul kebakaran jogja kebakaran dapur rumah kebakaran Gunungkidul kebakaran rumah

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