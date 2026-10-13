Rute Trans Jogja dari Bantul ke Gamping

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin bepergian, layanan Trans Jogja beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 20.30 WIB. Tarif yang diberlakukan sangat terjangkau, yakni sebesar Rp 2.700 dengan sistem pembayaran nontunai.

Menariknya lagi, setiap penumpang dapat menikmati fasilitas gratis biaya transit untuk waktu maksimal 90 menit saat berpindah koridor/jalur.

Perjalanan dari Bantul ke Gamping ini memerlukan satu kali transit dengan memanfaatkan dua rangkaian jalur Trans Jogja, yaitu Jalur 15 dan Jalur 6.

Tahap 1: Menggunakan Jalur 15

Perjalanan dimulai dari titik awal di Terminal Palbapang dengan menaiki bus Jalur 15.

Rute yang dilalui Jalur 15:

Terminal Palbapang (B) - Halte SMA N 1 Bantul 2 - SD Unggulan Aisyiyah 1 - Simpang Gose (Halte 2) - Halte Tugu Adipura Bantul (Halte 2) - Pasar Bantul (Halte 2) - Halte BRI Cabang Bantul - Halte Karanggede - Kantor Kelurahan Pendowoharjo - Kantor Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Halte 2) - Simpang Kasongan (Halte 2) - Pasar Niten (Halte 2) - Simpang Dongkelan (Halte 2) - TPB Pasty - Dukuh (Barat) - FIP UNY - Portabel Tejokusuman (Tamansari) - Halte Ngabean - KHA Dahlan (Utara) - Taman Pintar - Suryotomo - Progo - Jl. Mataram Hotel Akur - Portable Teras Malioboro 2 - Halte Malioboro 1 - Halte Malioboro 2 (Kepatihan) - Halte Malioboro 3.

Tahap 2: Transit dan Melanjutkan dengan Jalur 6

Setibanya di area Malioboro (Anda dapat turun di sekitar Halte Malioboro 1, 2, atau 3), lakukan transit ke bus Jalur 6 untuk melanjutkan perjalanan ke arah barat menuju Gamping. Manfaatkan fasilitas gratis transit dalam batas waktu 90 menit agar tidak dikenakan biaya tarif baru.

Rute yang dilalui Jalur 6:

Halte Malioboro 1 - Halte Malioboro 2 (Kepatihan) - Halte Malioboro 3 - KHA Dahlan (Selatan) - Halte Ngabean - Muallimin (Selatan) - TPB Pasar Legi - TPB SMK Seni 1 - SMAN 1 Kasihan (Timur) - TPB Gedung Madu Candhya 1 - TPB Ponpes Hamatul Quran - TPB Lap. Kasihan - Jadan 1 - TPB Apotek Muji Sehat - TPB UMY 1 - TPB AMIK BSI - Pasar Gamping (Selatan) - BPD Gamping (Selatan) - hingga pemberhentian akhir di Halte Park And Ride Trans Jogja Ambarketawang, Gamping.

Siapkan kartu uang elektronik (e-money) atau perangkat pembayaran nontunai yang valid sebelum naik bus.