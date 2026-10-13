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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 – 09:14 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin menonton film pada hari ini, sejumlah bioskop di Yogyakarta menayangkan sinema yang menarik.

Mulai dari film bergenre horor, komedi, drama dan laga tersedia di bioskop yang ada di Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Pakuwon Mall, Jogja City Mall dan Transmart Maguwo.

Berikut adalah informasi lengkap jadwal pemutaran film di sejumlah bioskop wilayah Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.

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Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu luang dengan menonton film favorit bersama kerabat atau keluarga, berikut perincian jadwal tayang di beberapa bioskop utama:

1. Ambarukmo Plaza
Plaza Ambarrukmo hari ini menayangkan berbagai pilihan film menarik mulai dari genre horor hingga drama:

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah
Showtime: 12:00, 13:00, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:00, 20:00, 21:20 WIB

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Showtime: 12:05, 16:05, 20:05 WIB

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?
Showtime: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10 WIB

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.
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