Ramayana Ballet Prambanan Tampil Malam Ini, Cek Harga Tiketnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kemegahan warisan budaya dunia di Candi Prambanan kembali bersiap menyapa para wisatawan dan penikmat seni melalui pementasan legendaris yang memukau.

Pada malam hari ini, Selasa (13/10), panggung terbuka (Open Air Outdoor Stage) Kompleks Candi Prambanan akan menghidupkan kembali kisah epik percintaan antara Rama dan Shinta lewat pagelaran spektakuler Ramayana Ballet Prambanan.

Pertunjukan tari tanpa dialog yang telah mendunia sejak 1961 ini selalu berhasil menawarkan pengalaman magis bagi setiap penonton yang hadir.

Diselenggarakan mulai pukul 19.30 WIB, pertunjukan ini memadukan keindahan gerak tari klasik bergaya campuran Yogyakarta dan Surakarta yang diiringi tabuhan gamelan secara langsung (live show).

Siluet megah Candi Prambanan yang berpadu dengan tata cahaya modern dan tata panggung kolosal menciptakan atmosfer malam yang begitu syahdu dan tak terlupakan.

Penonton dapat merasakan langsung ketegangan, emosi, serta keindahan kisah kepahlawanan Rama dalam upayanya menyelamatkan Sita dari cengkeraman Rahwana.

Bagi masyarakat maupun pelancong yang ingin menyaksikan langsung kemegahan seni tari tradisional ini, pihak pengelola menyediakan berbagai pilihan kategori tiket kelas hari kerja (weekday).

Mulai dari kategori VIP Outdoor seharga Rp 450.000 yang sudah mencakup fasilitas snack and beverage, Special Outdoor seharga Rp 350.000, hingga kelas ekonomis seperti Class I Outdoor seharga Rp 200.000 dan Class II Outdoor Rp 150.000. Selain itu, tersedia pula tiket khusus pelajar domestik seharga Rp 75.000 dengan ketentuan rombongan minimal 50 orang.