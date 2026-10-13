Belasan Pemilik Usaha Street Coffee Kena Tipiring, Harus Bayar Denda Rp 5,4 Juta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah pedagang kopi pinggir jalan atau street coffee yang berjualan di bahu jalan Kota Yogyakarta diproses pidana ringan atau tipiring.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan ada sebelas perkara tipiring yang menjerat pelaku usaha street coffee.

“Pelanggar yang sudah pernah ditipiring dan berulang, dari hakim ada pertimbangan khusus bagi mereka yang berulang untuk menerapkan sanksi progresif," kata Octo belum lama ini.

Pelanggar yang tidak mampu membayar denda, katanya, akan dikenai sanksi sosial.

"Ini untuk efek jera. Kalau tidak mampu membayar, hakim memberikan sanksi sosial,” ujarnya.

Menurutnya, sanksi progresif diberikan kepada pelanggar yang telah berulang kali melanggar aturan tentang larangan berjualan di pinggir jalan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto mengungkapkan setidaknya ada 205 street coffee yang diterbitkan hingga Oktober 2026.

Ada jumlah tersebut, ada sebelas perkara yang dibawa ke persidangan. Sepuluh perkara diputuskan sanksi denda dengan total Rp 5,4 juta dan satu pelanggar memilih sanksi kerja sosial.