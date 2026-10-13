Puluhan Fasad Bangunan di Malioboro Telah Ditata Oleh Pemerintah DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menata sejumlah fasad bangunan di kawasan Malioboro.

Proses penataan dilakukan dengan berhati-hati karena bangunan tersebut memiliki nilai sejarah.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan setiap bangunan memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan pendekatan berbeda.

"Penataan dilakukan berdasarkan kajian terhadap sejarah bangunan, keaslian, kondisi fisik, fungsi, serta konteks lingkungannya. Elemen yang memiliki nilai sejarah dan keaslian tetap dipertahankan,” ujarnya.

Tahun ini ada 23 bangunan menjadi sasaran penataan fasad kawasan Sumbu Filosofi di Jalan Margo Mulyo dan Jalan Malioboro.

Penataan sendiri telah dimulai sejak 2022 dan dilaksanakan secara bertahap pada tahun berikutnya.

Selain itu, ada belasan pengelola bangunan yang memilih melakukan penataan secara mandiri.

"Beberapa pemilik justru memilih untuk melakukan penataan secara mandiri sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemilik, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan karakter arsitektur kawasan yang berlaku,” katanya.