Merayakan Anniversary, Epson Gelar Promo Spesial Pembelian Projector EB Series

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Merayakan momen anniversary, Epson Indonesia menghadirkan program promosi spesial bagi konsumen yang ingin meningkatkan pengalaman visual untuk berbagai aktivitas mulai dari rapat, kegiatan belajar mengajar (KBM), hingga hiburan di rumah.

Melalui program Epson Anniversary, konsumen berkesempatan mendapatkan reward uang elektronik hingga Rp 150.000 atau potongan harga (cashback) hingga Rp 300.000 untuk setiap pembelian model projector Epson EB Series tertentu.

Saat ini, fungsi projector telah berkembang pesat mengikuti gaya hidup pengguna yang makin dinamis. Tidak hanya menjadi pendukung presentasi di ruang rapat atau kelas, projector kini dimanfaatkan untuk bekerja dari rumah (work from home), kegiatan komunitas, rumah ibadah, hingga nonton bareng keluarga.

Melihat tren tersebut, Epson menghadirkan jajaran projector EB Series sebagai solusi serba bisa yang memberikan fleksibilitas tinggi bagi penggunaan profesional maupun personal.

“Momentum anniversary ini kami manfaatkan untuk memberikan apresiasi kepada konsumen melalui program promosi yang memberikan keuntungan secara langsung. Kami berharap konsumen dapat menemukan projector yang sesuai dengan kebutuhannya sekaligus mendapatkan nilai tambah dari program Epson Anniversary,” ujar Hesti Astina, Head of Product Manager Visual Instrument Epson Indonesia.

Epson menawarkan dua skema keuntungan dalam program promosi ini:

1. Reward E-Wallet hingga Rp 150.000

Konsumen yang membeli projector tipe tertentu dapat mengeklaim reward uang elektronik yang dapat disesuaikan dengan berbagai pilihan e-wallet populer untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu:

Epson EB-E600: Reward E-Wallet sebesar Rp150.000

Epson EB-X600, EB-E12, atau EB-X52: Reward E-Wallet sebesar Rp100.000

Cara Klaim:

Konsumen cukup memindai barcode yang tersedia pada kemasan/materi promo.

Ikuti mekanisme pendaftaran di situs resmi Joyversary.

Setelah proses klaim berhasil dan terverifikasi, reward e-wallet akan dikirimkan maksimal H+7.