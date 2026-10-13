Dinamis dan Serba Bisa: Projector Epson Hadir untuk Bekerja, Belajar, Hingga Hiburan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penggunaan proyektor kini tidak lagi terbatas pada ruang rapat atau ruang kelas. Mengikuti perkembangan gaya hidup yang serba dinamis, Epson Indonesia menghadirkan lini projector serba bisa yang fleksibel untuk mendukung berbagai aktivitas harian mulai dari dunia kerja, dunia pendidikan, kegiatan komunitas, hingga momen hiburan bersama keluarga di rumah.

Head of Product Manager Visual Instrument Epson Indonesia Hesti Astina mengatakan lini projector Epson dirancang untuk menjawab beragam kebutuhan pengguna dalam satu perangkat yang praktis.

Tampilan visual berukuran besar membantu menyampaikan materi presentasi dan informasi secara lebih jelas dan interaktif dalam rapat maupun diskusi bisnis.

Tenaga pendidik, seperti guru dan dosen dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif. Bagi pelajar dan mahasiswa, proyektor mempermudah diskusi kelompok dan presentasi tugas.

Pengguna dapat menikmati film, serial favorit, pertandingan olahraga, hingga konten digital lainnya dalam ukuran layar besar yang menghadirkan pengalaman menonton layaknya di bioskop.

Selain itu, fleksibilitas perangkat ini juga mencakup dukungan untuk kegiatan ibadah, kajian, hingga perayaan keluarga seperti tasyakuran.

“Projector saat ini bukan lagi sekadar perangkat untuk presentasi. Seiring dengan perkembangan gaya bekerja, belajar, dan menikmati hiburan, kebutuhan terhadap projector pun makin beragam. Melalui lini projector Epson, kami ingin menghadirkan pilihan solusi projector serba bisa yang fleksibel untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Kami ingin menunjukkan bahwa projector dapat menjadi solusi yang relevan, praktis, dan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan,” ujar Hesti dalam keterangannya kepada JPNN.

Dukungan TKDN untuk Industri Dalam Negeri

Selain fleksibilitas fungsi, Epson juga berkomitmen mendukung pasar lokal melalui penyediaan produk proyektor yang memiliki sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).