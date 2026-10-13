Hasil Lab Limbah Tambak Udang di Pantai Cangkring Sudah Keluar, Hasilnya…

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyatakan bahwa pembuangan air limbah dari usaha tambak udang di kawasan Pantai Cangkring belum memenuhi baku mutu lingkungan.

Kepastian ini didapatkan setelah hasil uji laboratorium terhadap sampel air limbah resmi keluar.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi menyampaikan bahwa pihaknya menerima hasil pengujian tersebut pada Senin (12/10) dan langsung melakukan analisis mendalam.

"Uji lab mengambil dua titik sampel, yakni pada inlet dan outlet pembuangan air limbah PT IBD di Pantai Cangkring," kata Bambang di Bantul, Selasa (13/10).

Berdasarkan analisis terhadap dua titik sampel tersebut, DLH Bantul menyimpulkan bahwa pengolahan limbah perusahaan belum berjalan dengan baik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada belum berfungsi secara optimal.

"Ya, itu sudah masuk kategori membahayakan lingkungan," tegas Bambang.

Pengambilan sampel ini merupakan langkah cepat DLH Bantul pada 23 September 2026 lalu untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat yang sempat ramai di media sosial terkait dugaan pembuangan limbah tambak udang langsung ke laut.

Guna mencegah kerusakan ekosistem pesisir yang lebih parah, DLH Bantul menyusun sejumlah rekomendasi teknis.