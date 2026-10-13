KDMP Bakal Didampingi 15 Lembaga Inkubator

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggandeng 15 lembaga inkubator guna memperkuat tata kelola dan manajemen bisnis koperasi di Indonesia, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Kemenkop Deva Rachman menjelaskan bahwa program inkubator tahun ini melibatkan belasan lembaga pendamping, termasuk beberapa perguruan tinggi ternama.

Setiap lembaga inkubator ditugaskan mendampingi sekitar 15 koperasi selama enam bulan.

"Fokus untuk inkubator itu adalah tata kelola yang baik dan (merancang) rencana bisnisnya," ujar Deva di Yogyakarta, Selasa (13/10).

Melalui program pendampingan ini, LPDB Koperasi membantu koperasi memetakan potensi lokal serta membenahi aspek manajerial internal.

Beberapa hal yang akan dibantu oleh LPDB, yaitu pembuatan rencana bisnis (business plan) yang matang dan berkelanjutan, pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) yang transparan dan akuntabel, pembinaan pengurus agar memiliki kapabilitas tata kelola yang profesional, dan peningkatan daya saing usaha koperasi.

Baca Juga: 8 KDMP di Bantul Telah Diverifikasi

Menurut Deva, indikator kinerja utama dari program inkubasi ini adalah kesiapan koperasi dalam mengakses pembiayaan dana bergulir dari LPDB Koperasi secara tepat guna dan bertanggung jawab.

Sejauh ini, pembiayaan dana bergulir dari LPDB Koperasi telah disalurkan ke beberapa KDMP.