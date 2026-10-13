Mengusung Tema Tatag, Kulon Progo Annual Art 2026 Pamerkan 40 Karya Seni Rupa Terbaik

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Puluhan karya seni rupa hasil kreasi seniman lokal resmi dipamerkan dalam ajang tahunan Kulon Progo Annual Art (KPAA) 2026.

Pameran yang bertempat di Gedung Kesenian Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta itu resmi dibuka pada Selasa (13/10) dan akan berlangsung hingga 27 Oktober 2026.

Mengusung tema Tatag, yang bermakna keteguhan mental dan keberanian, pameran ini diselenggarakan bertepatan dengan momentum Hari Jadi Ke-75 Kabupaten Kulon Progo.

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Melalui tema ini, seni rupa dihadirkan sebagai refleksi kebersamaan masyarakat untuk tetap tangguh dan optimistis menghadapi tantangan zaman.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengapresiasi para seniman daerah yang terus konsisten berkarya. Ia berharap KPAA 2026 dapat menjadi sarana strategis dalam memupuk minat seni generasi muda sekaligus mencetak perupa berprestasi di masa depan.

"Besar harapan saya pameran ini dapat menumbuhkembangkan minat dan bakat anak-anak kami dalam menyalurkan hobinya di bidang seni rupa. Dari ajang seperti inilah kelak lahir perupa-perupa andal Kulon Progo yang akan mengikuti jejak para seniornya," ujar Agung dalam sambutannya, Selasa (13/10).

Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Joko Mursito menjelaskan bahwa 40 karya yang terpilih merupakan hasil kurasi ketat dari total 80 pendaftar yang terdiri atas mahasiswa, guru, hingga perupa profesional.

Selain sebagai media apresiasi dan edukasi budaya, KPAA 2026 juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi para pelaku seni melalui pembukaan akses pasar yang lebih luas.