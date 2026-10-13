Mengenal Gejala dan Karakteristik Influenza A

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan di tengah peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan gejala influenza ke fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data surveilans hingga 27 September 2026, tercatat ada 24 kasus positif influenza A di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terdiri atas 11 kasus H1N1 pandemi 09, 11 kasus H3N2, dan 2 kasus yang belum disubtipe (not subtyped).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Yogyakarta Lana Unwanah menjelaskan bahwa Puskesmas Danurejan 1 telah ditetapkan sebagai fasilitas Sentinel Influenza-Like Illness (ILI) untuk memantau dan mengambil sampel pemeriksaan laboratorium secara berkala.

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"Memang ada peningkatan, tetapi masih dalam rentang kendali yang bisa kita tangani. Artinya, masyarakat tidak perlu panik atau khawatir berlebihan," ujar Lana saat ditemui di Yogyakarta, Selasa (6/10).

Influenza A merupakan jenis infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan dan dikenal dapat menular dengan cepat, terutama melalui percikan droplet saat penderita batuk, bersin, atau berbicara.

Penularan juga bisa terjadi secara tidak langsung ketika seseorang menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu memegang area wajah.

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Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang dr. Yovita Alviana menjelaskan bahwa gejala influenza A umumnya muncul secara tiba-tiba dan terasa lebih berat dibanding flu biasa.

Gejala utama yang dirasakan saat seseorang terserang influenza A adalah demam tinggi mendadak disertai menggigil, batuk kering, sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, sendi, dan seluruh tubuh, kelelahan, serta lemas yang cukup berat. Pada anak-anak, infeksi ini juga terkadang disertai muntah atau diare.