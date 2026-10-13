Bakal Ada Job Fair di Kulon Progo Akhir Oktober, Persiapkan Diri

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Tenaga Kerja kembali menggelar ajang bursa kerja terbesar di wilayahnya, Kulon Progo Job Fair 2026.

Acara ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada Selasa–Rabu, 27–28 Oktober 2026, bertempat di Exhibition Hall Taman Budaya Kulon Progo.

Mengusung semangat "Raih Peluang, Tunjukkan Potensi, Wujudkan Masa Depan", gelaran ini terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya alias gratis.

Kulon Progo Job Fair 2026 menghadirkan berbagai kesempatan strategis bagi para pencari kerja (naker) lokal maupun regional, mulai dari lulusan baru (fresh graduate) hingga tenaga kerja berpengalaman.

Tidak hanya menjadi wadah pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan, ajang ini menyediakan berbagai fasilitas dan layanan terpadu, di antaranya:

Lowongan Kerja Multi-Sektor: Penawaran posisi dari puluhan perusahaan skala lokal hingga nasional.

Walk-In Interview: Kesempatan melakukan wawancara langsung di tempat dengan perwakilan HRD perusahaan.

Konsultasi Karier: Layanan bimbingan untuk membantu pencari kerja mengenali potensi diri dan arah karier.

Pelatihan & Pengembangan Diri: Sesi edukasi untuk meningkatkan keterampil kerja (skill set) yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.

Layanan Ramah Inklusi & Disabilitas: Fasilitas khusus yang mendukung penyandang disabilitas agar memiliki akses kesetaraan dalam meraih kesempatan kerja.

Menghadiri bursa kerja tak sekadar membawa CV. Dinas Tenaga Kerja dan para praktisi HR mengimbau para pelamar untuk melakukan persiapan matang dari jauh hari agar peluang lolos seleksi administrasi hingga tahap wawancara semakin tinggi.

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Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang perlu disiapkan oleh para pencari kerja sebelum meluncur ke Kulon Progo Job Fair 2026:

1. Penyiapan Dokumen Kelengkapan

Siapkan berkas fisik dan cetak secara rapi. Dokumen krusial yang wajib dibawa antara lain: