Bupati Gunungkidul Serahkan SK Alih Tugas 33 Guru PNS

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan rotasi dan penataan tenaga pendidik sebagai bagian dari langkah strategis meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan di daerah.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) Alih Tugas dan Tempat Bekerja kepada 33 Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Selasa (13/10).

Penyerahan SK alih tugas ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas daerah, yaitu Bocah Pinter.

Dalam sambutannya, Bupati Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa alih tugas guru bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian, melainkan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.

"Melalui program Bocah Pinter, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan beradab," ujar Endah.

Ia menjelaskan implementasi program Bocah Pinter mencakup berbagai langkah komprehensif, mulai dari bantuan anggaran pendidikan, digitalisasi dan penyediaan alat pembelajaran, perluasan wajib belajar prasekolah, hingga rotasi dan penataan guru.

"Penempatan tenaga pendidik perlu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah agar kegiatan belajar mengajar berjalan optimal. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan pelajaran, tetapi juga mendidik dengan hati dan memberikan keteladanan," tegasnya.

Endah secara simbolis menyerahkan SK tersebut kepada perwakilan guru dan meminta para penerima SK untuk segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru serta terus menjaga integritas dan profesionalisme.