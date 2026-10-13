Jangan Tunggu Krisis, Pemerintah DIY Diminta Menyusun Strategi Penanganan Air

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didorong untuk menyusun strategi jangka panjang yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan air, baik ancaman kekeringan maupun musiman banjir.

Pengelolaan air tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai program sektoral atau aksi tanggap darurat semata, melainkan bagian dari strategi prioritas pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPD RI asal DIY Hilmy Muhammad dalam rapat kerja bertajuk Ketahanan Air Untuk Pembangunan Berkelanjutan DIY: Sinergi Pusat dan Daerah dalam Menjamin Ketersediaan Air, Ketahanan Pangan, Pariwisata, serta Mitigasi Risiko Banjir dan Kekeringan di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

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“Tidak boleh menunggu masyarakat mengalami krisis air baru bergerak. Ketahanan air harus dibangun melalui perencanaan, pencegahan, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Pengelolaan air merupakan persoalan strategis yang menyangkut hak dasar masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, hingga keberlanjutan lingkungan," tegas Hilmy, yang bertugas di Komite II DPD RI.

Senator DIY yang akrab disapa Gus Hilmy itu menyoroti penetapan status siaga darurat kekeringan oleh Gubernur DIY pada 20 Juli hingga 30 September 2026 lalu.

Pemda telah mendistribusikan 6,043 juta liter air bersih melalui 1.117 pengiriman tangki sepanjang 4 Juli hingga 31 Agustus 2026 ke wilayah terdampak di Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman.

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Menurut Hilmy, penyaluran air tangki memang krusial untuk penanganan darurat, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya solusi yang terus berulang setiap musim kemarau.

"Dibutuhkan strategi jangka panjang berupa pembangunan tampungan air, sumur bor, konservasi mata air, pengembangan jaringan air baku, serta pemetaan desa rawan air agar penanganannya dapat direncanakan sebelum musim kemarau tiba," jelasnya.